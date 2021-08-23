إيطاليا: ترينتو توفر سكن مجاني للراغبين في الانتقال إليها

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - توفر مقاطعة ترينتو الإيطالي، سكن مجاني للأزواج الراغبين في الانتقال إليها، مقابل بعض الأنشطة لصالح المجتمع.



وفي قرية "كانال سان بوفو"، الواقعة في جبال ترينتينو، يمكن للأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، مع أو بدون أطفال، الحصول على سكن بدون مقابل مادي، ولكن مع القيام ببعض الأنشة المجتمعية.



وتهدف الفكرة إلى استغلال الأصول العامة الشاغرة أو غير المستخدمة، لإعطاء حياة جديدة للمناطق الجبلية، وتشجيع ظهور شبكات اجتماعية جديدة، وتجنب هجرة سكان المناطق الجبلية.



وتقدم هذه الدعوة كل من وكالة التماسك الاجتماعي والأسرة في مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي، وإيتيا، وخدمة سياسات الإسكان، وبلدية كانال سان بوفو، ومجتمع فالي، ومؤسسة فرانكو ديمارتشي. ومن المقرر أن تظل هذه الدعوة مفتوحة حتى 31 أغسطس.



وتقع قرية كانال سان بوفو، الذي يبلغ ارتفاعها 750 متر عن سطح البحر، في وادي فانوي، وتضم سكان يبلغ عدده 1518.



وتنص الدعوة التي تحمل عنوان "التعاون والمشاركة والعيش"، على توفير بعض التسهيلات للقادمين للقرية، منها الإعارة المجانية للمساكن لمدة 4 سنوات، وبعدها، يمكن التوصل إلى إيجار متفق عليه، بحسب مؤشر الوضع الاقتصادي للأسرة. (أنسامد).



