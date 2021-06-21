عقارات : شراكة بينTecmaو iAm Capital لتطوير الأعمال الدولية

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - دخلت Tecma Solutions ، وهي شركة تقنية متخصصة في قطاع العقارات ، مدرجة في Aim of the Italian Stock Exchange ، في شراكة إستراتيجية جديدة مع iAM Capital Fund SCA SICAV-RAIF و iAM Capital Group.



الهدف هو التطوير المشترك للأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ، في قطاع العقارات السكنية والتجارية والتعاون في المشاريع الإيطالية التي يروج لها صندوق الاستثمار البديل المسمى "ICE II".



شركة اي ام كابيتال جروب ومقرها لندن ، هي شركة استثمار عالمية تستثمر بشكل أساسي في قطاعات العقارات والطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية. ICE II هو صندوق عقاري جديد لمجموعة iAM Capital Group التي تعمل بشكل رئيسي في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.



ستؤدي الشراكة الصناعية الجديدة إلى تحقيق مشاريع دولية في قطاع العقارات. بفضل الخبرة الدولية لـ iAM Capital ومعرفة Tecma في الأصول التكنولوجية والتسويق الاستراتيجي لقطاع العقارات ، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع تنافسية في مختلف الأسواق الدولية.



(أنسامد).



