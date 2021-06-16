عقارات:توسعات شركة بروفيشنكازا رغم الوباء

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - توسعت شبكة Professionecasa بانشاء 68 وكالة جديدة اثناء عام الوباء.



هذه واحدة من الأرقام التي ظهرت خلال مؤتمر وكالات مجموعة جابيتي والتي تهدف الآن إلى الوصول إلى 360 فرع بحلول عام 2021 و 500 فرع بحلول عام 2023.



قال ماركو سبريتا ، الرئيس التنفيذي لشركة Professionecasa والمدير العام لمجموعة Gabetti Group "لقد أغلقنا عام 2020 أعلى من التوقعات ، وكنا شبكة Gabetti Group التي طورت أكبر عدد من الوكالات من خلال توقيع 68 عقدًا جديدًا مقارنة بميزانية ما قبل Covid .



وقال جيانلوكا مارشيجاني المدير العام لشركة إيطاليا Professionecasa بشكل أساسي ، حققنا + 50٪ مقارنة بـالعام الماضي ، إنه رقم قياسي حقيقي ".



واضاف تمتلك Professionecasa حاليًا 340 وكالة ، + 70٪ عن عام 2015. "لقد أصبحنا شبكة وطنية من جميع النواحي ، مع التركيز والتغطية الإقليمية ولكن بتغطية وطنية. (أنسامد).



