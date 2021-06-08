عقارات: تراجع السوق بنسبة 8.2٪ عام 2020

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - في إيطاليا ، شهد عام 2020 انتكاسة عامة في مبيعات العقارات (أي المباني ، والأراضي ، والتوابع ، والمحاجر ، وما إلى ذلك) ، بانخفاض نسبته 8.2٪ ، مقارنة بعام 2019 ، حيث انخفض من 1128.674 في عام 2019 إلى 1035997.



العام الماضي. وبتحليل خاص للأشهر الثلاثة الأولى من "الإغلاق" تم تسجيل "انخفاض بنسبة 51٪ في مارس ، وحتى في أبريل انخفض بنسبة 75٪ ، ليتم تخفيضه إلى -26٪ في مايو".



يؤكد تقرير البيانات الإحصائية الجديد لكاتب العدل حول المنطقة التي تم فيها تداول معظم العقارات "لا تزال لومباردي ، مع 19.3 ٪ من العقارات المتداولة في جميع أنحاء البلاد ، مع زيادة في النصف الثاني + 42.6 ٪ مقارنة بالنصف الأول ، تليها فينيتو + 9.5 ٪ وبيدمونت 9.3٪ ". علاوة على ذلك ، يشير تقرير المتخصصين ، النصف الأول من عام 2020 إلى انخفاض بنحو -17٪ في القروض الممنوحة مقارنة بعام 2019 ، "برصيد في نهاية العام يساوي -8٪" (أنسامد).



