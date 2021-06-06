إيطاليا: زيادة المبيعات العقارية في الربع الأول من 2021

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - يبدو أن قطاع العقارات بدأ يطوي الصفحة السوداء لوباء كورونا، إذ شهدت المبيعات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، ارتفاعا ملحوظا، بحسب الاتحاد الإيطالي لوكلاء الأعمال التجارية.



وبالنسبة لـ 51% من مشغلي العقارات لدى الاتحاد الإيطالي لوكلاء الأعمال التجارية، فإن هناك زيادة في المعاملات، والتي من المتوقع أن تستمر بشكل أكبر طوال عام 2021.



وبحسب 51،1% من المستطلعين، فإن هناك زيادة في طلبات الشراء للمساكن، الذين أوضحوا أن الأسعار مستقرة.



الدراسة التي أجراها الاتحاد، بينت أن هناك فترة عودة نشاط للقطاع بعد التباطؤ الذي تم تسجيله عام 2020.



ولفتت الدراسة إلى أن تزايد الطلب هو مؤشر واضح لمرحلة عودة النشاط، مع بدء رفع إجراءات الطوارئ التي أجبرت المواطنين على البقاء أطول وقت في المنازل، وكذلك بفضل الحوافز الأخيرة 110%، الذي تم تقديمها مؤخرا للقطاع، لاسيما في وسط وشمال إيطاليا والمقاطعات ذات الكثافة السكانية المتوسطة.



ووفقا للبيانات، فإن السوق سيتمكن من فنهاية العام من استرداد ما يزيد عن 46 ألف معاملة خسرها العام الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة 8%، مع حدوث ارتفاع أسعار بنسبة 1،9%، بالمقارنة بالعام السابق.



(أنسامد).



