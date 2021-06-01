عقارات: بيع عقارات في روما مقابل 4.1 مليون يورو

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - يواصل المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS ترشيد أصوله العقارية في منطقة توسكولانا في روما من خلال البيع ، الذي تم تنفيذه في 26 مايو ، لـ 79 شقة وملحقاتها ، تم بيعها في الكتلة إلى مستأجرين على المدى الطويل وفقًا للتسهيلات المنصوص عليها في اللوائح في القوة ، ليصبح المجموع 4190.000 يورو.



ويوضح المعهد في بيان له أن الدخل سيخصص - مثل المبيعات الأخرى - للترشيد اللوجستي للمكاتب المحلية من خلال استثمارات جديدة في التجديدات وأي مشتريات بعد بيع العقارات المؤجرة حاليًا من قبل المعهد.



ويؤكد المعهد الوطني للتضامن الاجتماعي كيف كان للعملية "تأثير اجتماعي إيجابي حيث أنه في السيناريو الإسكاني الطارئ الحالي ، يلبي البيع احتياجات الإسكان للعائلات والمستأجرين ، الذين ينتظرون منذ فترة طويلة أن يصبحوا مالكين للمنازل التي يستاجرونها".



(أنسامد).

