ديلويت إيطاليا توقع اتفاقا لإنشاء مقر جديد لها في ميلان

(أنسامد) - مايو 18 - روما - وقعت شرطة "ديلويت إيطاليا"، اتفاقا مع مجموعة "أليانز"، من أجل نقل مقرها الرئيسي إلى المجمع العقاري المملوك لهذه الأخيرة، في كورسو إيطاليا 23 في قلب مدينة ميلان.



وسوف يتسع المقر الجديد الذي ستصل مساحته 49 ألف متر مربع، لحوالي 5000 شخص، كما سيصبح جاهزا بحلول ديسمبر 2023.



المقر الجديد، سيأخذ شكل الحرم الجامعي، فهو مجمع واحد مكون من 3 مبانٍ، ويتألف من مناطق مترابطة ذات مسارات أفقية ورأسية، وبمعايير عالية من التصميم والتكنولوجيا والاستدامة، تسمح بالاستفادة من كل المساحة المتاحة.



أيضا سيكون واحد من المجمعات الأولى الخالية من أي انبعاثات في إيطاليا، إذ سيضم مساحة أكبر من 1100 متر مربع من المساحات الخضراء. (أنسامد).



