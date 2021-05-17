مطالب للحكومة الايطالية باستمرار دعم قروض الاسكان

(أنسامد) - مايو 17 - روما - طلب ABI الاتحاد الايطالي للبنوك وجمعيات المستهلكين ، الحكومة الايطالية بالاستمرارفي تمديد وإعادة تمويل إجراءات دعم و مساندة الاسر التي تواجه صعوبات في سداد قروض الاسكان واولئك الذين يسعون للحصول علي قروض ائتمانية لشراء المنازل حتى عام 2022.



في الرسالة ، طلبت الجمعية المصرفية و 17 جمعية للمستهلكين تعزيز الموارد المالية لـ "Fondo prima casa" بهدف ضمان عملياتها على الأقل طوال عام 2022.



في رسالتهم للحكومة قالوا ان الصندوق هو الأداة العامة الرئيسية في سوق الرهن العقاري لشراء المنزل "التي تصدر ضمانات بنسبة 50٪ من قيمة المنزل حتى يتمكن البنك من توفير 100٪ حتى لا يطلبوا جزء منه.



سيولة أو ضمانات من أطراف ثالثة.



تطالب الرسالة ايضا بإعادة تمويل عمليات صندوق Gasparrini وتوسيعها ، مما يسمح بتعليق سداد أقساط الرهن العقاري لمن يواجهون صعوبات حتى 18 شهرًا ، وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وكذلك لجميع المقترضين بغض النظر عن من الدخل.



بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الخطاب مقترحًا يقضي بضرورة النظر في الضمان المقابل الذي تقدمه الدولة لدعم "صندوق الائتمان للشباب" و "صندوق دعم معدل المواليد" لجعل هذه الأدوات متوافقة مع قواعد اتفاقية بازل للبنوك . (أنسامد).



