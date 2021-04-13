تباطؤ طفيف في توقيت بيع المنازل في المدن الكبرى بإيطاليا.

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - يظهر التحليل الذي أجراه قسم أبحاث Tecnocasa من عام 2010 إلى اليوم تباطؤ طفيف في توقيت بيع المنزل في المدن الكبرى بإيطاليا و يشير الي ان ميلانو وبولونيا العاصمتان "الأسرع" في البيع .



التحليل يسلط الضوء على كيفية أنه بعد الذروة في عام 2012 ، وهو أسوأ عام لسوق العقارات ، من 2013 الأيام اللازمة لبيع عقار تبدأ في الانخفاض تدريجيًا. لكن الاستطلاع الأخير أكد حدوث "تدهور طفيف".



تشير أحدث البيانات إلى أن أوقات المبيعات في المدن الكبرى هي 118 يومًا مقارنة بـ 109 يومًا قبل عام عندما لم يكن الوباء قد انتشر بعد.



بعد إعادة تشغيل سريعة للتوقيت مباشرة بعد إغلاق العام الماضي ، قرأنا في التحليل ، في النصف الثاني من عام 2020 ، تباطأ بسبب زيادة حذر المشترين المحتملين ، والمخاوف المتعلقة بالإغلاق الثاني ، والاحتفاظ بالوظيفة و مزيد من الاهتمام من قبل المقرضين لتحليل المقترضين وأرباب عملهم. (أنسامد).



