بيع مجموعة من العقارات مقابل 19 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - أنجزت شركة Quinta Capital نيابة عن صندوق Madison Imperiale بيع مجموعة من العقارات لاستخدامها في مجال الاتصالات الهاتفية والتي تم تأجيرها لصالح شركة TIM، بما في ذلك 23 أصلًا موزعة في لاتسيو ولومبارديا وتوسكانا وإميليا رومانيا وليجوريا.



ووفقًا لبيان صحفي، فإن محفظة العقارات التي تم بيعها لمجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر ب 19 مليون يورو، أتاحت للصندوق تحقيق مكاسب رأسمالية، مع الأخذ في الاعتبار صافي تدفقات الإيجارات التي تم استلامها خلال فترة التملك والتي بلغت حوالي 8.5 مليون يورو.



قال لوكا توركو، الرئيس التنفيذي لشركة Quinta Capital: تؤكد العملية الاهتمام المتزايد للسوق بفئة أصول عقارية بديلة، مثل مقسم الاتصالات الهاتفية، وهو ما يشبه إلى حد كبير الاستثمار في البنية التحتية. (أنسامد).



