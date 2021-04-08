اقامة مصنع التبغ الجديد في فلورنسا..ينتهي سبتمبر 2022

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - سيتم بناء المصنع الجديد للتبغ علي ارض مصنع فلورنسا القديم و تنتهي الاعمال في سبتمبر 2022..و قد تم اتخاذ القرار خلال لقاء اونلاين حضره عمدة فلورنسا داريو نارديلا و الشركات المنفذة و الممولة .



يتكون المصنع الجديد للتبغ 6 بنايات تقع علي مساحة 7720 متر مربع مساحة البيع بالتجزئة بالاضافة الي 1000 متر مربع مساحات للعرض و 3440 مترًا مربعًا من الغرف العلوية الصناعية ، و 1740 مترًا مربعًا من مصنع الجعة ، و 6700 مترًا مربعًا من التدريب ، و 11،220 مترًا مربعًا للمكاتب ، 7240 متر مربع من المساحات العامة. ..يمتد الجزء الأول من إعادة التطوير ، الذي سيكتمل في يوليو ويفتتح في سبتمبر 2022 ، على مساحة تزيد عن 28000 متر مربع.



ندرج العملية في اطار مشروع لاعادة تاهيل المنطقة الصناعية لمصنع التبع و التي تضم 16 بناية علي مساحة 110 الف متر مربع و تتكلف 250 مليون يورو. (أنسامد).



