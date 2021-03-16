إيطاليا تسعى لتحويل دور المسنيين إلى شقق قائمة بذاتها

(أنسامد) - مارس 16 - روما - تسعى الحكومة الإيطالية إلى تمويل تحويل دور المسنين إلى مجموعات من الشقق المستقلة بذاتها والمجهزة بالمعدات والخدمات اللازمة، أو انشاء شبكات تخدم مجموعات من الشقق غير المتجاورة، بما يضمن توافر الخدمات اللازمة من أجل إقامة آمنة لكبار السن، بحسب وزير العمل، أندريا أورلاندي.



وبين أورلاندي في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ بشأن استراتيجية الوزارة ولجنة تسجيل المواطنين أن برامج المتابعة الطبية والمراقبة عن بعد وتتمة المنازل، سوف تعزز من فاعلية التدخل لحماية كبار السن داخل شقق مستقلة بذاتها.



وفي نفس السياق، بين الوزير أنه سيتم إقرار مساعدة سكنية مؤقتة لمدة 24 شهرا لمن هم على الهامش والذين لا يستطيون الوصول إلى إسكان عام على الفور، مع العمل على تنشيط موارد الفرد أو الأسرة بهدف تعزيز الاستقلال الذاتي، بديلا عن خيار دور المسنين بشكلها التقليدي.



وأشار الوزير إلى أن "العيش بنظام مدعوم"، هو أمر حاسم أيضا في تغيير احتمالات التدخل من الحكومة لصالح الأشخاص في ظروف شديدة التهميش والتشرد، موضحا أن موارد خطة التعافي الاقتصادي، ستساهم في التغلب على الوضع الحالي وضخ استثمارات على المستوى الإقليمي، على مستوى البلديات التي تمتلك خدمات اجتماعية إقليمية ذات أحجام مختلفة. (أنسامد).



