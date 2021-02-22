في تورينو انخفاض الإيجارات.. -8 بالمائة

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - سجل سوق العقارات في ايطاليا انخفاضا يعادل- 8 بالمائة في اسعار الايجارات خاصة في مدينة تورينو حيث غيّر الوباء وجه المدينة و اضر بسوق الإيجار للمنازل ذات المساحات الصغيرة .



انخفض متوسط ;;الإيجار إلى 497 يورو في 2020 (537 في 2019) بمتوسط ;;تخفيض 8٪ للشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وصلت إلى -16٪ و -14٪ على التوالي. في 2020 كان هناك المزيد من الطلبات على منزل للإيجار في تورينو من الطلاب (19٪) وللعاملين (12٪): سجلت تورينو اقل نسبة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى المدينة للإيجار في عام 2020 من أجل العمل كانت نسبتها هي الأدنى بين العواصم الإقليمية الإيطالية حيث يبلغ المتوسط في هذه العواصم ;;29.5٪.



فيما يتعلق بأنواع الشقق التي شهدت انخفاضًا في متوسط ;;الإيجار هويالاستوديوهات في المنطقة المركزية: تبلغ قيمتها 21٪ إيجار أقل مقارنة بعام 2019 (430 يورو شهريًا بدلاً من 547) ، تم الكشف عن ذروة سلبية أسوأ فقط في بيروجيا (-22٪).



(أنسامد).



