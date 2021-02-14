بيع عقار في ميلانو مقابل 20 مليون يورو

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - استحوذت الشركة التي يرأسها مانويل فاليسكيني، رائد أعمال في مجال الأزياء من مدينة البندقية الايطالية أسس شركة Waycap، مبنى Krizia في ميلانو والذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع.



باعت المبنى الشركة التي ترأسها كارولينا روزي، ابنة أخت مصممة الازياء الايطالية ماريوتشيا مانديلي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو. كان المبنى مخصص في جزء كبير منه لعالم الأزياء مع مساحة مسرحية خاصة.



سيتم تجديد المبنى ليضم منزل فاليسكيني الذي سيقام على مساحة حوالي 1000 متر مربع، فيما ستخصص بقية المساحة كمكاتب للإيجار. (أنسامد).



