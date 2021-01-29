انشاء برج نباتي وجسر دفيئة في ميلانو

(أنسامد) - يناير 29 - روما - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Coima Sgr الايطالية العقارية مانفريدي كاتيلا عن مشروع لإعادة تطوير مبنى Pirellino السابق في مدينة ميلانو لبناء برج سكني "نباتي" جديد وجسر "دفيئة" مفتوح على المدينة.



قدم المشروع الذي يحمل اسم Pirelli 39 المهندسان المعماريان ستيفانو بويري وإليزابيث ديلر، اللذان فازا بالمناقصة الدولية.



يتضمن المشروع نموذجًا للاستخدام المختلط للمساحات العامة والسكنية من خلال استعادة البرج الحالي وبناء برج جديد.



يقول بويري : مشروعنا يعيد الحياة إلى مبنىPirellino السابق، ويتضمن انشاء برج يتداخل فيه علم النبات مع الهندسة المعمارية ومع جسر الدفيئة الجديد، وينشئ مساحة خضراء مفتوحة على المدينة بأكملها.



في مثل هذه الفترة الصعبة، يعيد هذا المشروع إطلاق رؤية ميلانو التي تراهن على المستقبل وتواجه بشجاعة التحديات الكبرى لأزمة المناخ. (أنسامد).



