سردينيا:826 مناقصة للأشغال العامة في2020 بقيمة 1.4 ملياريورو

(أنسامد) - يناير 27 - روما - على الرغم من انخفاض التعاقدات العمومية مع السلطات المحلية في سردينيا، إلا أن قطاع المناقصات للأشغال العامة شهدت طفرة كبيرة في الجزيرة خلال الربع الأخير من عام 2020.



وتشهد الانفاقات على الإشغالات العامة زيادة في سردينيا، لكن طلب السلطات المحلية لا يزال منخفض، مستفيدة من العقود الصغيرة والمتوسطة للشركات.



وخلال الربع الأخير من عام 2020، وصلت مناقصات الإشغالات العامة إلى 232 مناقصة بقيمة تصل إلى 515 مليون يورو، الأمر الذي يجعل من الربع الأخير من 2020، يتخطى الفترة الماضية من العام.



وخلال عام 2020، وصل عدد المناقصات على الجزيرة إلى 826 مناقصة، بقيمة بلغت 1،4 مليار يورو، بانخفاض قدره 8% عن عدد المناقصات عن العام السابق، لكن بزيادة في الانفاق بنسبة 50%، بحسب تحقيق أجراه مركز الدراسات التابع للاتحاد الوطني للحرف اليدوية والشركات في سردينيا.



هذه النتائج تعزز الاتجاه التوسعي للمؤشر الاقتصادي لقطاع الأشغال العامة الذي لوحظ خلال الربعين الأول والثالث من عام 2020.



ومن جانبه، علق فرانشيسكو بوركو السكرتير الإقليمي للاتحاد الوطني للحرف اليدوية والشركات في سردينيا، بالقول إن هذه النتائج تعني أن عام 2021 من الممكن أن يكون نقطة تحول وسنة انتعاش لسلسة البناء بأكملها، إذا كان تركيز الموارد المتوقع على البنية التحتية الاستراتيجية، مستفيدة من التمويل الأوروبي وخطة الانتعاش والتحفيز التي وضعها الاتحاد.



وخلال عام 2020، تركز الانفاق على مشروعات لشركات مثل Anas، وسكك الحديد الإيطالية وشركة Abbanoa، وهي مشروعات تتعلق بالصيانة وتطوير البنية التحتية الحالية (أنسامد).



