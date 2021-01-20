منتدى ري إيطاليا-كوفيد-19:المنازل اصبحت عنصرا مركزيا لحياتنا

(أنسامد) - يناير 20 - روما - أكد رئيس شركة Scenari Immobiliari، ماريو بريجليا أن وباء كورونا قد أحدث تغييرات واسعة في السوق الإيطالي، كما أعاد المنزل إلى مركزيته في حياتنا.



وجاءت تصريحات بريجليا، خلال منتدى Re Italy الشتوي لعام 2021.



وتابع بريجليا: " مع عمليات الإغلاق المختلفة التي تم إقرارها، لا يزال المنزل هو المكان المركزي للحياة والعمل والترفيه، لذلك تمت معالجة مسألة جودة الحياة ي المنزل بالعديد من الطرق".



وأشار بريجليا إلى أن العنصر الأساسي الثاني الذي تغير هو التجارة، فقبل الوباء كان هناك توقعات بشأن تراجع بطيء للمراكز التجارية واحتضار أبطأ للمتاجر في الأحياء، ولكن بدلا من ذلك، تغير كل شيء، فالمراكز التجارية أغلقت أبوابها، بينما تحولت المتاجر الصغيرة إلى مركز لحياتنا وتجاراتنا.



يضيف بريجليا: " لقد حدث تحول اجتماعي، بدأ ولا نعرف متى سينتهي، ومع تحول البيت لمركز للحياة، يزداد الطلب على السكن الذي يحظى بجودة عالية. (أنسامد).



