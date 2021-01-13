بسبب كورونا.. تراجع المزادات العقارية في إيطاليا

أنسامد – 13 يناير/ كانون الثاني – ألقى فيروس كورونا، بظلاله على قطاع العقارات في إيطاليأ، لاسيما عمليات التعاقد والمزادات العقارية، التي تراجعت في المتوسط بأكثر من -85 بين مارس ومايو 2020.

كما تسبب جائحة كورونا، في عرقلة إجراءات تقاضي إشهار الإفلاس، والتي وصلت إلى 33،3% في نفس الفترة.

وبحسب مجموعة Cribis Credit Management، فإن وباء كورونا تسبب في توقف الجزء الأكبر من الإجراءات القضائية المتعلقة بقطاع البناء في إيطاليا، وعرقل أي محاولات جديدة لإصلاح هذا النظام، وإدخال تعديلات جديدة على الإجراءات.

وفيما يتعلق بعمليات التعاقد العقاري، فقد اظهرت النتائج وجود تغير عام سلبي على مستوى إيطاليا في الفترة بين 2015 و2019، مع تنفيذ حوالي 348 ألف عملية تعاقد، مقابل 305 ألف لا تزال إجرائتها مفتوحة.

وأظهرت طرق تحقيق عمليات التعاقد أن 79% من الإجراءات المرصودة خلال الخمس سنين الماضية، قد اتبعت مسارا عاديا، بينما أغلقت 9% منها لعدم الفاعلية، و6% أخرى بشكل ودي.