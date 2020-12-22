فيروس كورونا يغير من مفهوم معمار المدن في إيطاليا

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - شكك فيروس كورونا في التصميمات المعتادة للمدن والأماكن الحضرية التي نعيش فيها، ليفتح الباب نحو تصميمات مختلفة تتناسب مع الإجراءات والعادات الجديدة التي أظهرها وباء كورونا.



وأوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، جوزيبي كابوشين، خلال أعمال مؤتمر "السياسات الحضرية والإقليمية، من أجل اتفاق لإيطاليا خضراء"، أن حالة الطوارئ الصحية الحالية شكلت عامل تغيير كبير في التصميمات المعمارية للمدن، مضيفا: "لقد شككت في المدينة كما نعرفها اليوم، جعلتنا ندرك، مرة أخرى، أهمية الهندسة المعمارية الجيدة، كما أعادت تنشيط بروتوكولات ونماذج جديدة للسلوك الاجتماعي".



وأشاد كابوشين بصندوق الإنعاش الاقتصادي، مبينا أن هذا الصندوق يعد فرصة فريدة لتغيير القواد التي تعود إلى قرن من الزمان بشأن إدارة الأراضي.



وفي نفس السياق، أشار كابوشين إلى مشروع قانون التجديد الحضري، المقدم من السيناتور، أندريا فيراتزي، والذي يتم مناقشته في الوقت الحالي في قصر ماداما، موضحا أن هذا الإجراء يسير في الاتجاه الصحيح، لأنه يؤسس إلى استراتيجية وطنية، وهو صندوق وطني للتجديد الحضري، كما يسمح بتواصل الأعمال دون انقطاع أو تعطيل.



كما تحدث السيناتور أندريا فيراتزي في المؤتمر، مشددا على أهمية تنظيم القوى التي تعالج بشكل ملموس قضية التجديد الحضري في البلاد.



أما وكيل وزارة البنية التحتية، سالفاتوري مارجيوتا، فقد أكد على ضرورة اعتماد أدوات جديدة تتوافق مع التطور وتستجيب لمطالب جودة الحياة، والتي ستكون أقوى في مرحلة ما بعد الوباء.



