كاتوليكا تستحوذ على عقار في وسط روما التاريخي

أنسامد - 11 ديسمبر/ كانون الأول - تعمل وكالة كاتوليكا العقارية Cattolica Immobiliare على زيادة الأصول العقارية التابعة لها من خلال استحواذ صندوق جيرولامو Girolamo على مبنى تاريخي مخصص للاستخدام المكتبي في قلب روما، على بعد 200 متر من نافورة تريفي.



يتكون العقار من مبنيين موزعين على سبعة طوابق، أحدهما طابق تحت الأرض، بمساحة إجمالية تبلغ 13 ألف متر مربع. تم إبرام الصفقة والتفاوض بشأنها وهيكلتها من قبل كاتوليكا العقارية وشركة Savills IM Sgr، وتم تنفيذها من خلال صندوق جيرولامو .



وبهذه العملية، تم إثراء الصندوق بموارد دخل جديدة. ويعتبر العقار هو الثالث في خلال عام بعد عقارين استحوذ عليهما الصندوق في منطقة بيكوكا في ميلانو في ديسمبر 2019 ويوليو 2020.



