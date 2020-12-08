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دوفاليو" الإيطالية تطلق منصة لإدارة العقارات في اليونان
    أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - أطلقت مجموعة دوفاليو " الإيطالية للخدمات المالية، عبر فرعها في اليونان "دوفالو جريس منصة لإدارة العقارات في اليونان.

    وتعد المنصة أداة متكاملة لترويج وتسويق الأصول العقارية، مما يسمح للمستثمرين والأفراد بإيجاد حلول وفرص مصممة خصيصا لعقارتهم، وذلك مع إطلاق شركة دوفالو جريس لخدمات العقارات.

    المنصة التي تحمل اسم التاميرا بروبرتيز تدخل السوق اليونانية لأول مرة، وهي أداة قائمة على منصة شركة التاميرا الإسبانية الرائدة في سوق العقارات الأوروبية، وجزء من مجموعةدوفاليو، منذ 2019.

    إلى جانب ذلك، فالمنصة العقارية توفر محفظة عقارية محدثة وثرية باستمرار لمختلف خيارات الاستثمار في اليونان في مجال العقارات، سواء في العقارات التجارية والسكنية والمكاتب والمحلات التجارية والمجمعات السياحية والصناعية أو الأراضي.

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