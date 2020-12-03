إيطاليا-كورونا:سوق السكن الطلابي يواجه وضعا صعبا

أنسامد - 3 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت احصائيات حول الطلاب الجامعين أن العاصمة الإيطالية، روما سجلت هذا العام أكثر من 250 ألف طالب، بينهم 32% تقريبا اختاروا الإقامة خارج السكن الطلابي.



وبحسب الأرقام التي نشرتها مجموعة "جي أل أل" للاستشارات العقارية بخصوص السكن الطلابي والقطاع السكني أن عدد الطلاب في ميلان تخطى 214 ألف طالب، بينهم 26% جاءوا من مناطق أخرى.



وبعد روما وميلان، جاءت مدن تورينو وبولونيا وبادو وفلورانسا المراتب التالية التي تسجل طلابا جامعيين في إيطاليا.



وعلى الجانب الآخر، جاءت ميلان في المرتبة الأولى، من حيث عدد الاسرة المخصصة للطلاب، بأكثر من 12 ألف، مقابل حوالي 6 ألاف في روما.



وأوضح تقرير المؤسسة، أن سوق السكن الطلابي يواجه وضعا صعبا في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا، حيث انخفض عدد الطلاب الدوليين القاديمن إلى إيطاليا، في الوقت الحالي، في ظل مخاوف من عودة الموجة الثانية.



وسجلت مدينة ميلانو الأعلى سعرا في استئجار غرفة في مساكن الطلاب المنتسبة، حيث وصلت إلى 960 يورو شهريا مقابل 490 في تورينو و395 في بولونيا، بينما سجلت مدينة فلورنسا سعر أقل بكثير من ميلانو، بتقديرات وصلت إلى 800 يورو شهريا.



