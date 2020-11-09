سردينيا:زيادةالطلب على المنازل ذات الشرفات المفتوحة

أنسامد - 9 نوفمبر - تشرين الثاني - رغم الجمود الذي أصاب قطاع العقارات في العديد من المناطق الإيطالية والدول الأخرى، إلا أن منطقة سردينا كانت استثناءا، إذ شهد سوق العقارات ارتفاعا بنسبة 5% من شهر يناير وحتى الوقت الحالي.



وصمد سوق العقارات في سردينيا خلال عام 2020، رغم وباء كورونا المستجد، وذلك مع ازدياد الطلب على الوحدات السكنية ذات الشرفات والحدائق والأماكن المفتوحة، مع ازدياد الوقت الذي يقضيه المواطنين في المنزل جراء الإغلاق الذي فرض لكبح جماح وباء كورونا.



وعقدت شركة فيما ساردينيا، التابعة لاتحاد الشركات التجارية الإيطالية، اتفاقيات مع الشركات العقارية التي أطلقت خدمات الجولات الافتراضية في الوحدات التي تعرضها.



هذا المنحى الجديد في سوق العقارات ساهم في زيادة حجم الطلب مقارنة بالسنوات السابقة، مسجلا زيادة بنسبة 5% منذ شهر يناير، في حين انخفضت أسعار العقارات بشكل طفيف خلال العام بنسبة 10%، قبل أن تعود للاستقرار في الوقت الحالي.



ويرجع السبب في هذا النمو إلى تزايد الطلب من المواطنين على شراء منازل تضم مساحات مفتوحة.



وأوضح نائب الرئيس المحلي للشركة ماركو مايناس أنه خلال الشهور الأخيرة، باعت شركته منازل لأشخاص من شمال إيطاليا ولاتسيو الذين قرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية، إذ تم توفير لهم جولات افتراضية للمنازل، ولاقت الفكرة بعض النجاح.



