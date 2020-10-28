بيدمونت: نمو عدد الشركات في الصيف رغم كورونا

أنسامد - 28 أكتوبر/ تشرين الأول - شهد الربع عام الأخير بين يوليو وسبتمبر. عودة جيدة لقطاع الأعمال في بيدمونت، مع إنشاء 4763 شركة في الوقت أنهت 3375 شركة أعمالها، بفارق إيجابي يصل إلى 1388 شركة، رغم وباء كورونا الذي تسبب في تباطؤ قطاع الأعمال.



ويمثل هذا العدد نمو إيجابي يفوق بمعدل 0،33% عدد الشركات التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي 2019، الذي شهد نموا بنسبة 575 شركة فقط، بحسب بيانات الاتحاد التجاري.



وسجلت السياحة أكثر القطاعات التي شهدت نموا بمعدل زيادة +0،73%، خلال موسم الصيف، رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع جراء وباء كورونا، بينما جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، بفضل الموارد المخصصة لرفع كفاءة الطاقة وسلامة الأصول العقارية بنسبة زيادة 0،62%.



وجاء قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بنمو ضعيف، وصل في المتوسط إلى 0،24%.



وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة بنهاية سبتمبر في السجل التجاري لغرفة التجارة في بيدمونت 427147 شركة، لتأتي المنطقة في المرتبة السابعة للأقاليم الإيطالية من حيث عدد الشركات، باستحواذها على نسبة 7% من عدد الشركات.



وعلى مستوى المقاطعات، سجلت تورين، نمو بنسبة 0،41%، ثم أوسولا 0،35% ونوفارا 0،34%، وهي معدلات أعلى من المتوسط الإقليمي، بينما سجلت كل من أستي وأساندريا نمو بنسبة 0،26%، وكونيو 0،23%.



