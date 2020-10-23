الانتهاء من برج ليبسكند في حي سيتي لايف بميلانو

أنسامد- 23 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلن حي سيتي لايف CityLife التجاري والسكني في مدينة ميلانو الايطالية الانتهاء من بناء برج Libeskind الذي تم تسليمه إلى PwC Italia، وهي منظمة خدمات مهنية وتجارية ستضم حوالي 3000 متخصص في مقرها الجديد في ميلانو.



كانت أعمال بناء البرج بدأت في عام 2018 واستمرت مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة حتى اكتمال البناء والتسليم، على الرغم من إغلاق مواقع البناء بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.



تم تصميم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 175.5 مترًا و 34 طابقا بإجمالي مساحات تبلغ 33500 مترًا مربعًا، من قبل المهندس المعماري دانيال ليبسكند، ليكمل الخط الأفقي لبيازا تري توري، قلب منطقة الأعمال والتسوق في CityLife.



كان البناء الهندسي للبرج هو العنصر الأكثر تحديًا في الأبراج الثلاثة في CityLife من حيث التصميم والبناء، نظرًا لانحناءه المميز في الارتفاع. تم بناء البرج وفقا لأحدث الحلول في مجال تصميم بيئات العمل، حيث يتم الجمع بين كفاءة المساحات والاهتمام بالاستدامة ورفاهية العمال.



