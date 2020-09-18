تراجع الاستثمارات العقارية في النصف الاول بسبب كورونا

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - تأثرت الاستثمارات في قطاع العقارات في إيطاليا خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة لحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لتسجل الاستثمارات في قطاع العقارات 3.5 مليار يورو، بانخفاض 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت الاستثمارات العقارية خلالها 5.1 مليار يورو.



ولا تزال مدينة ميلانو تلعب دورا بارزًا في القطاع العقاري باعتبارها مدينة جاذبة للاستثمارات العقارية في إيطاليا. في النصف الأول من عام 2020، سجلت ميلانو استثمارات عقارية بلغت 1.8 مليار يورو، ليشهد القطاع العقاري في المدينة استقرار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.



استحوذ قطاع المكاتب على 53% من إجمالي الاستثمارات في الأشهر الستة الأولى من العام، مما أظهر استقرارًا كبيرًا في ضوء المرحلة التي ستؤدي فيها آثار اعتماد العمل الذكي على نطاق واسع إلى إعادة التفكير في المساحات وتنظيم أماكن العمل.



