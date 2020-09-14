إيطاليا:إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات يحتاج 6،2 مليار يورو

أنسامد- 14 سبتمبر/أيلول - يحتاج إعادة تأهيل المستشفيات ودور الرعاية في إيطاليا إلى نحو 6،2 مليار يورو على مدار العشر سنوات المقبلة، بحسب تقديرات نشرها المرصد الرابع حول الاستدامة والأمن الذي عقدته مؤسسة "السيناريوهات العقارية Scenari Immobiliari"، بالتعاون مع شركة جونسون كونترولز.



وأظهرت التقديرات التي تم تقديمها خلال المنتدى الـ 28 الذي عقده المرصد في سانتا مارجريتا ليجور، أن تكلفة إعادة التأهيل قد تصل إلى ما بين 27 و30 مليار يورو على المدى الطويل.



وبحسب الدراسة، فإن المستشفيات الإيطالية تضم حوالي 210 ألف سرير، موضحة أن القطاع الطبي الإيطالي يضم عدد كبير من المستشفيات التي تحتاج إلى إعادة التأهيل.



وبينت الدراسة أن 52 ألف سرير توجد في مباني يمكن إعادة تأهيلها بوضع خطة تطوير، في حين أن أكثر من 85 ألف سرير توجد في مباني ينبغي هدمها وإعادة بناءها.



ولفتت الدراسة إلى أنه بجانب المستشفيات، فإن دور رعاية المسنين، تحتاج هي الأخرى إلى إعادة تأهيل، وأن تكون على رأس إدارة الصحة في إيطاليا، بهدف إطالة متوسط الأعمار.



وتضم إيطاليا حوالي 300 الف سرير للرعاية الاجتماعية، في حين يبلغ الطلب المتوقع 550 ألف سرير.



وبالنظر إلى الأرقام على المدى الطول، فإنه من المرجح أن يتضاعف الطلب على دور الرعابة في عام 2045، إذ بلغ متوسط نمو الطلب على هذه الدور، بمعدل 4400 سرير سنويا.



