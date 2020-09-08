كوفيفيو:الاستحواذ الكامل على 8 فنادق مقابل 573 مليون يورو

انسامد - 8 سبتمبر - ايلول - أكملت شركة كوفيفيو، من خلال شركة
فنادق كوفيفيوالتابعة لها ، الاستحواذ ، مقابل 573 مليون يورو ، من
شركة الاستثمار شركاء فاردي على محفظة من 8 فنادق تحت علامة سلسلة
ديديكاانتولوجي التجارية الموجودة في وجهات سياحية أوروبية مهمة ،
وهي روما ونيس وبودابست وبراغ وفلورنسا والبندقية.
ستتم إدارة الفنادق من قبلمجموعةاناتش للفنادق حيث تبلغ المدة
الأولية للاستحواذ حسب الاتفاقية 15 عامًا ، ويمكن تمديدها إلى 30
عامًا. من خلال هذا الاستحواذ ، عززت كوفيفيو موقعها الريادي في
سوق العقارات الفندقية ، بأصول بقيمة 6.8 مليار يورو في وسط
المدينة من الوجهات السياحية الأوروبية الرئيسية.