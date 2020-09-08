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كوفيفيو:الاستحواذ الكامل على 8 فنادق مقابل 573 مليون يورو
    انسامد - 8 سبتمبر - ايلول - أكملت شركة كوفيفيو، من خلال شركة فنادق كوفيفيوالتابعة لها ، الاستحواذ ، مقابل 573 مليون يورو ، من شركة الاستثمار شركاء فاردي على محفظة من 8 فنادق تحت علامة سلسلة ديديكاانتولوجي التجارية الموجودة في وجهات سياحية أوروبية مهمة ، وهي روما ونيس وبودابست وبراغ وفلورنسا والبندقية.

    ستتم إدارة الفنادق من قبلمجموعةاناتش للفنادق حيث تبلغ المدة الأولية للاستحواذ حسب الاتفاقية 15 عامًا ، ويمكن تمديدها إلى 30 عامًا. من خلال هذا الاستحواذ ، عززت كوفيفيو موقعها الريادي في سوق العقارات الفندقية ، بأصول بقيمة 6.8 مليار يورو في وسط المدينة من الوجهات السياحية الأوروبية الرئيسية.

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