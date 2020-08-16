تعاون بين منصتين عقاريتين لتمويل مشروع عقاري في سردينيا

أنسامد - 16 أغسطس /آب - لأول مرة في إيطاليا، بدأ تعاون بين منصتين عقاريتين للتمويل الجماعي بهدف جمع مليون يورو لدعم مشروع عقاري سياحي في جزيرة سردينيا الايطالية.



وبدأت منصة House4Crowd وهي منصة تمويل جماعي للأسهم العقارية مرخصة من قبل اللجنة الوطنية للشركات والبورصة (Consob)، ومنصة Trusters، وهي منصة تمويل جماعي إيطالية للإقراض العقاري التعاون فيما بينهما لدعم مشروع منتجع سانتينا.



يتضمن المشروع إقامة فندق على مساحة 7500 متر مربع في منطقة خليج أسينارا، في بلدة كاستلساردو. والمشروع في طور الانتهاء، ومن المقرر تسليم الفندق في نوفمبر 2020.



يهدف التمويل الجماعي لاستكمال رأس المال المستثمر في المشروع والذي يشارك بجزء كبير فيه رجل الاعمال الايطالي صاحب المبادرة جيوفاني كافالييري، الذي تولى المشروع العقاري بعقد بقيمة 7.5 مليون يورو.



