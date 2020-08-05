ايطاليا: ارتفاع مبيعات العقارات 2019 + 4.76بالمائة

انسامد - 5 اغسطس - اب - سجل عام 2019 نسبة كبيرة من النمو في قطاع مبيعات العقارات: على وجه الخصوص ، كانت هناك زيادة بنسبة 4.76 ٪ مقارنة بعام 2018 (853،247 عملية شراء للمباني السكنية مقارنة بـ 815.460 في عام 2018). وفقا للبيانات الإحصائية الموثقة الصادرة عن المجلس الوطني لكتاب العدل... زاد النمو في النصف الثاني من العام بمقدار 3.46٪ في المبيعات مقارنة بالنصف الأول..



وقد بلغ إجمالي رأس المال الذي دفعته مؤسسات الائتمان لقروض الرهن العقاري في عام 2019 حوالي 63.7 مليار يورو ما يعادل 97٪ من تمويل شراء المباني. هذا و تظهر البيانات الخاصة بالتداولات العقارية انخفاضا في عمليات الاحلال و التي سجلت 8 ٪ فقط في عام 2019.



