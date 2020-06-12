قطاع الخدمات العقارية يسجل نموا كبير السنوات الماضية

انسامد - 12 يونيو / حزيران - كشفت دراسة عقارية أن نمو صناعة
الخدمات كان أهم ظاهرة في قطاع العقارات الأوروبي خلال السنوات
الخمس الماضية، حيث سجل قطاع الخدمات بين عامي 2015 و 2019 نموا
بنسبة 24.5%.
في إيطاليا، بلغ معدل النمو في قطاع الخدمات 21.3%، مع حوالي 270
ألف شركة، فيما بلغ حجم أعماله 43 مليار يورو تقريبا، وفقا للدراسة
التي ناقشت تأثير فيروس كورونا المستجد على الخدمات العقارية.
يقول ماريو بريجليا، رئيس معهد Scenari Immobiliari للبحوث
والدراسات الاقتصادية إن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس
كورونا سيكون لها تأثير على دخل الشركات العاملة في مجال الخدمات
العقارية، والتي من المتوقع أن يتراجع حجم أعمالها بين 5 و10%.