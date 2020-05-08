عقارات: هاينز تشتري مضمار سباق في ميلانو

أنسامد - 8 مايو / أيار- أكملت شركة هاينز Hines الاستثمار في منطقة تروتو السابقة ومركز تدريب سان سيرو السابق في مدينة ميلانو الايطالية، وهي منطقة مهجورة منذ عام 2013، والتي سيتم تحويلها إلى مشروع مهم متعدد الاستخدامات لاغراض سكنية في الغالب.



ووفقا لبيان صحفي، استحوذت Snaitech على المنطقة من خلال الصندوق العقاري "Invictus" الذي أنشأته وتديره Prelios Sgr.



وأضاف البيان أن مشروع التجديد العمراني الأولي الذي سيتم تقديمه للجهات المختصة في الأشهر المقبلة يهدف إلى استعادة مساحة إجمالية قدرها 150 ألف متر مربع. وسيشتمل الاقتراح الأول على إقامة حديقة تزيد مساحتها عن 30 ألف متر.



المنطقة مجاورة لملعب سان سيرو الحالي. تهدف هذه المبادرة لاقامة استثمارات بحوالي 350 مليون في السنوات الأربع المقبلة.



