Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - مشروعات
عقارات: هاينز تشتري مضمار سباق في ميلانو
    أنسامد - 8 مايو / أيار- أكملت شركة هاينز Hines الاستثمار في منطقة تروتو السابقة ومركز تدريب سان سيرو السابق في مدينة ميلانو الايطالية، وهي منطقة مهجورة منذ عام 2013، والتي سيتم تحويلها إلى مشروع مهم متعدد الاستخدامات لاغراض سكنية في الغالب.

    ووفقا لبيان صحفي، استحوذت Snaitech على المنطقة من خلال الصندوق العقاري "Invictus" الذي أنشأته وتديره Prelios Sgr.

    وأضاف البيان أن مشروع التجديد العمراني الأولي الذي سيتم تقديمه للجهات المختصة في الأشهر المقبلة يهدف إلى استعادة مساحة إجمالية قدرها 150 ألف متر مربع. وسيشتمل الاقتراح الأول على إقامة حديقة تزيد مساحتها عن 30 ألف متر.

    المنطقة مجاورة لملعب سان سيرو الحالي. تهدف هذه المبادرة لاقامة استثمارات بحوالي 350 مليون في السنوات الأربع المقبلة.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جاذبية برج بيزا رغم غياب الزوار

    ألبوم الصور