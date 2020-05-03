إيطاليا:تأجيل صفقات وقروض عقارية بسبب فيروس كورونا أنسامد 3 مايو / آيار- كشفت مجموعة MutuiOnline الايطالية أن سوق العقارات الايطالي شهد إرجاء ما لا يقل عن 25 ألف صفقة عقارية وتعليق أكثر من 35 ألف قرض عقاري في الفترة بين شهري مارس وأبريل بسبب انتشار وفاء فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الشركة في سياق تقرير لها أنه تم تأجيل صفقات عقارية بنحو 4 مليارات يورو، كما تم تعليق رهون عقارية بقيمة 5 مليارات يورو بسبب فيروس كورونا.



وقال ماركو بيسكارمونا رئيس المجموعة: إلى حين انتهاء عملية الإغلاق الذي سيتم بشكل تدريجي من أجل إعادة تشغيل قطاع العقارات والقروض العقارية، فإن التدخلات المباشرة والتنظيمية ضرورية مع الضمانات اللازمة لتوفير اجراءات السلامة.



