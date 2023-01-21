إيطاليا : تأثر المنازل بالتوجه الأوروبي بشأن المنازل الخضراء

(أنسامد) - يناير 21 - روما - ذكرت مصادر أن أكثر من ثلاثة ملايين منزل في إيطاليا سوف تتأثر بتوجه الاتحاد الأوروبي المقترح بشأن المنازل الخضراء، والذي تحاول إيطاليا إيقافه لأنه قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرا على مالكي المنازل.



وأضافت المصادر، أنه سيتعين تجديد ما بين 3.1 و3.7 مليون مبنى في إيطاليا بحلول عام 2033 وفقًا للتوجه المقترح بشأن كفاءة استخدام الطاقة في المباني، والذي يدرسه البرلمان الأوروبي حاليًا.



جاءت هذه التقديرات بناء على الإحصائيات التي نشرتها المفوضية الأوروبية.



قدم حزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، قرارًا في مجلس النواب يهدف إلى وقف توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المنازل الخضراء، منوها أنها ستضر حوالي تسعة ملايين من مالكي المنازل الإيطاليين الذين قد يُطلب منهم دفع مبالغ كبيرة لتعزيز كفاءة الطاقة في منازلهم في السنوات العشر القادمة.



و قال ممثل الحزب في مجلس النواب توماسو فوتي "المنزل مقدس ولا يمكن المساس به".



وتابع إن "حزب إخوة إيطاليا يحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي الانقضاض على إيطاليا، مع التوجيه الخاص بتعزيز كفاءة الطاقة، وهي ضريبة ممتلكات مموهة تلحق الضرر بحقوق المالكين". (أنسامد).



