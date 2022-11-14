Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
إيطاليا : مؤشرات إيجابية في قطاع العقارات
    (أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - قال الاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين (Fiaip)، إن قطاع العقارات في إيطاليا سجل مؤشرات إيجابية منذ مطلع العام الجاري، منوها أنه هناك مخاوف في القطاع بالنسبة للعام القادم.

    وصرح جيان باتيستا باكاريني، رئيس الاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين : في عام 2022، كان قطاع العقارات بشكل عام جيدا للغاية، لأن الإيطاليين وكذلك المستثمرين الدوليين وجدوا أن الاستثمار العقاري وقطاع العقارات هما الاختيار الأكثر أمانًا لحماية مدخراتهم.

    وأضاف : سجلنا مؤشرات إيجابية في الربع الأول والثاني من هذا العام، في كل من قطاع الإسكان والاستخدام غير السكني، أي الإنتاج، والقطاع التجاري وحتى قطاع الخدمات.

    وتابع باكاريني : ومع حلول عام 2023، نشعر بالقلق لأنه من الواضح أن هناك علامات ركود محتملة بسبب التضخم، والفواتير المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الخام. ولكن من ناحية أخرى، فإننا متفائلون، لأننا كما رأينا هذا العام، بعد وباء كورونا وبعد الصراع الأوكراني، الاستثمار العقاري لا يزال القطاع الأكثر أمانا، حيث يعتبر من أصول الملاذ الآمن ويحمي من الآثار التضخمية. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي

    ألبوم الصور