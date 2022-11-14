إيطاليا : مؤشرات إيجابية في قطاع العقارات

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - قال الاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين (Fiaip)، إن قطاع العقارات في إيطاليا سجل مؤشرات إيجابية منذ مطلع العام الجاري، منوها أنه هناك مخاوف في القطاع بالنسبة للعام القادم.



وصرح جيان باتيستا باكاريني، رئيس الاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين : في عام 2022، كان قطاع العقارات بشكل عام جيدا للغاية، لأن الإيطاليين وكذلك المستثمرين الدوليين وجدوا أن الاستثمار العقاري وقطاع العقارات هما الاختيار الأكثر أمانًا لحماية مدخراتهم.



وأضاف : سجلنا مؤشرات إيجابية في الربع الأول والثاني من هذا العام، في كل من قطاع الإسكان والاستخدام غير السكني، أي الإنتاج، والقطاع التجاري وحتى قطاع الخدمات.



وتابع باكاريني : ومع حلول عام 2023، نشعر بالقلق لأنه من الواضح أن هناك علامات ركود محتملة بسبب التضخم، والفواتير المرتفعة وارتفاع أسعار المواد الخام. ولكن من ناحية أخرى، فإننا متفائلون، لأننا كما رأينا هذا العام، بعد وباء كورونا وبعد الصراع الأوكراني، الاستثمار العقاري لا يزال القطاع الأكثر أمانا، حيث يعتبر من أصول الملاذ الآمن ويحمي من الآثار التضخمية. (أنسامد).



