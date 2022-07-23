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إيطاليا : تراجع مؤشر قطاع البناء في مايو
    (أنسامد) - يوليو 23 - روما - سجل المؤشر المعدل موسمياً لإنتاج قطاع الانشاءات في إيطاليا "انخفاضاً طفيفاً" بنسبة 0.1% في شهر مايو 2022 مقارنة بالشهر السابق، لينخفض للشهر الثاني على التوالي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).

    وأضاف المعهد الوطني للإحصاء : ومع ذلك، تظل مستويات الإنتاج مرتفعة للغاية، موضحا أنه على أساس سنوي، ارتفع الانتاج بشكل ملحوظ، بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من تسجيل تباطؤ طفيف مقارنة بالأشهر السابقة.

    وفي متوسط ;;الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفع المؤشر بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 18.5%. (أنسامد).

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