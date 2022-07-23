إيطاليا : تراجع مؤشر قطاع البناء في مايو

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - سجل المؤشر المعدل موسمياً لإنتاج
قطاع الانشاءات في إيطاليا "انخفاضاً طفيفاً" بنسبة 0.1% في شهر
مايو 2022 مقارنة بالشهر السابق، لينخفض للشهر الثاني على التوالي،
وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء
(إستات).
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء : ومع ذلك، تظل مستويات الإنتاج
مرتفعة للغاية، موضحا أنه على أساس سنوي، ارتفع الانتاج بشكل
ملحوظ، بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم
من تسجيل تباطؤ طفيف مقارنة بالأشهر السابقة.
وفي متوسط ;;الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفع المؤشر بنسبة
18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر
الخام بنسبة 18.5%. (أنسامد).