إيطاليا : تراجع مؤشر قطاع البناء في مايو

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - سجل المؤشر المعدل موسمياً لإنتاج قطاع الانشاءات في إيطاليا "انخفاضاً طفيفاً" بنسبة 0.1% في شهر مايو 2022 مقارنة بالشهر السابق، لينخفض للشهر الثاني على التوالي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء : ومع ذلك، تظل مستويات الإنتاج مرتفعة للغاية، موضحا أنه على أساس سنوي، ارتفع الانتاج بشكل ملحوظ، بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من تسجيل تباطؤ طفيف مقارنة بالأشهر السابقة.



وفي متوسط ;;الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفع المؤشر بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 18.5%. (أنسامد).



