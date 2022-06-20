إيطاليا : تراجع مؤشر قطاع البناء في أبريل

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - كشف المعهد الوطنى الايطالى للإحصاء (إستات) أن المؤشر المعدل موسميا لإنتاج قطاع البناء تراجع بنسبة 1.3% في شهر أبريل 2022 مقارنة مع شهر مارس من نفس العام.



وأوضح المعهد الوطنى للإحصاء أن مؤشر قطاع الانشاءات سجل في شهرأبريل "أول تباطؤ اقتصادي بعد ثمانية أشهر متتالية من النمو".



وأضاف : من ناحية أخرى، تظل مستويات الإنتاج مرتفعة للغاية، منوها أنه للعثور على مستويات مماثلة، من الضروري العودة إلى عام 2011.



وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر المعدل حسب التقويم بنسبة 16.9% (كانت أيام العمل 19 يوما مقابل 21 يومًا في أبريل 2021)، بينما سجل المؤشر الخام نموا بنسبة 8.1%.



وفي الفترة بين شهري فبراير وأبريل 2022، ارتفع مؤشر إنتاج قطاع البناء بنسبة 7.0% مقارنة بالربع السابق، بينما في متوسط ;;الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، ارتفع المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم بنسبة 19.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 17.7%. (أنسامد).



