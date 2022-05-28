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إيطاليا : زيادة مبيعات المنازل بالرغم من انخفاض المعروض
    (أنسامد) - مايو 28 - روما - بعد الطفرة التي تم تسجيلها في عام 2021، استمر سوق مبيعات المنازل في إيطاليا في النمو في الربع الأول من عام 2022 حتى وإن كان ذلك بمستوى أقل، ومن المتوقع أن يواصل بنفس الوتيرة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

    يقول 54.2% من مشغلي قطاع العقارات بالاتحاد الإيطالي لوسطاء الأعمال إن سوق الإسكان مستقر عند المستويات التي كان عليها في الربع الأخير من عام 2021، لكن هذه النتائج تكشف عن "عدم توازن" بين العرض والطلب.

    يعتبر 56.3% من وكلاء العقارات أن الطلب على سوق العقارات لا يزال نشطا كما في عام 2021، في حين أن العرض سجل تراجعا بنسبة 51.2%.

    (أنسامد).

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