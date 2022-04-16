Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
إيطاليا : ارتفاع الصفقات العقارية الربع الثالث العام الماضي
    (أنسامد) - أبريل 16 - روما - سجلت الصفقات العقارية في إيطاليا ارتفاعا قويا في الربع الثالث من عام 2021 بلغت نسبته 2.7% مقارنة بالربع السابق، فيما سجلت الصفقات العقارية نموا بنسبة 19.5% على أساس سنوي.

    ووفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، بلغت الصفقات العقارية 223.273 صفقة في الربع الثالث من العام الماضي.

    يُظهر قطاع الإسكان تباينات دورية إيجابية في جميع المناطق الجغرافية، حيث سجل نموا بنسبة 4.5% في وسط البلاد، و2.8% في الشمال الشرقي، و2.5% في الجزر، و2.2% في الشمال الغربي و1.4% في جنوب البلاد.

    تتعلق 94.8% من الإتفاقيات الموقعة بنقل ملكية العقارات السكنية (211606 صفقة عقارية). مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، كمت ارتفعت الصفقات العقارية بنسبة 19.3% في القطاع السكني. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور