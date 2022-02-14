إيطاليا : شركة عقارية تستحوذ على مبنى مكتبي في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - توصلت شركة Coima Res الإيطالية، وهي شركة عقارية مدرجة في البورصة، إلى اتفاق لشراء مجمع مكاتب في مدينة ميلانو مقابل 58.2 مليون يورو.



تم الإعلان عن ذلك في بيان صحفي صادر عن المجموعة التي أوضحت أن العقار سيتم الاستحواذ عليه من خلال صندوق COIMA Opportunity Fund الذي تبلغ حصة الشركة فيه 78.29%.



ومن المتوقع إنهاء الصفقة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.



سيتم تمويل عملية الاستحواذ بشكل أساسي من خلال موارد من بيع عقار Sarca الذي تم الانتهاء منه في أغسطس 2021.



يتكون المبنى من 13 طابقًا بمساحة 7400 متر مربع. يتضمن تطوير العقار خطة استثمارية تزيد عن 30 مليون يورو. (أنسامد).



