قطاع العقارات الإيطالي يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي

(أنسامد) - يناير 21 - روما - قال رئيس الاتحاد الإيطالي للعقارات Confedilizia جورجيو سبازياني تيستا إن قطاع العقارات، إلى جانب قطاع البناء، يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.



وأضاف جورجيو تيستا خلال منتدى Re Italy Winter Forum : علاوة على ذلك، أدت السياسات الخاطئة في السنوات العشر الماضية إلى خسارة في قيمة العقارات تقدر بنحو 1200 مليار يورو بالقيمة الحقيقية.



وتابع : تظهر هذه البيانات أن هناك حاجة إلى تغيير المسار، وتحرير القطاع من القيود والأعباء الضريبية التي تعيقه والسعي لتحقيق هدف الحماية الحقيقية لحق الملكية في علاقات الإيجار.



وأشار : بهذه الطريقة فقط يمكن لقطاع العقارات، الذي يضم مشغلين كبار وممتلكات واسعة النطاق يجب أن نفخر بها، أن يصبح مرة أخرى محركًا للتنمية والنمو والتوظيف. (أنسامد).



