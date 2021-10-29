الرابطة الوطنية للبنائين : القطاع تأثر بشدة بسبب الوباء

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - صرح رئيس الرابطة الوطنية للبنائين جابرييل بويا أن الاربع سنوات الماضية كانت صعبة بالنسبة للقطاع، منوها أن وباء فيروس كورونا اثر بشدة على القطاع.



وأضاف خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية للبنائين : لقد أصابنا الوباء بشدة، ليس فقط لأنه جاء أولاً في إيطاليا ولكن لأنه سلط الضوء على حالة الجمود لدينا وتعقيد نظام اتخاذ القرار، وعدم كفاءة الجهاز الإداري.



وتابع جابرييل بويا أن الوباء أدى إلى زيادة الفجوة بين أولئك الذين تمتعوا بالضمانات والاستقرار وأولئك الذين يتعين عليهم العمل كل يوم، منوها أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك دائمًا أوضاع طارئة لمعالجتها.



وأشار جابرييل بويا إلى أن قطاع البناء يستحوذ على ما يقرب من نصف تمويل خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي. (أنسامد).



