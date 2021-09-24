ايطاليا: : ارتفاع أسعار المساكن في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - بعد التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، بدأ قطاع العقارات في مدينة ميلانو الايطالية يظهر بوادر انتعاش قوية، مسجلاً زيادة بنسبة 12% في سعر المتر المربع في الفترة بين أغسطس 2020 وسبتمبر 2021.



جاء ذلك في تقرير لشركة Maiora Solutions، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، والتي قامت بتحليل اتجاه الأسعار لقطاع العقارات في ميلانو على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.



وفقًا للبيانات التي جمعتها الشركة، ظل قطاع العقارات في ميلانو نشطا إلى حد ما، حيث ارتفع متوسط ;;سعر المتر المربع في تلك الفترة من حوالي 4300 يورو للمتر المربع في سبتمبر 2020 إلى حوالي 4850 يورو في أغسطس 2021. (أنسامد).



