ايطاليا: حوالي ثلثي العائلات ترغب في تجديد منازلها

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - كشف تقرير لمعهد Nomisma الايطالي للابحاث أن 30.6% من العائلات الايطالية (حوالي 8 ملايين أسرة) ترغب في تجديد مسكنها الرئيسي أو مساكن أخرى يمتلكونها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.



لكن فيما يتعلق "بقدرة الدخل" الفعلية للأسر، يتراجع العدد الفعلي للأسر التي تعتزم تجديد منازلها إلى 3.5 مليون أسرة، أي 13.4%، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن الوباء بالاضافة إلى الحوافز عززت من مؤشرات تجديد المنازل.



وفقًا للتقرير، أدى الوباء إلى إعادة اكتشاف أهمية وضرورة العيش في بيئة مريحة تتكيف مع الاحتياجات المختلفة.



وأوضح التقرير أن النوايا المعلنة لإعادة تجديد المنازل في الاثني عشر شهرًا القادمة في نمو قوي، مدفوعة جزئيًا بالحوافز، منوها أن 30.6% من العائلات (حوالي 8 ملايين أسرة) تعلن عن رغبتها في تجديد منازلها الرئيسية أو منازل أخرى مملوكة لها، منها 7.3% أسرة أكدت عزمها تجديد منازلها (ما يقرب من 1.9 مليون أسرة).



ويوضح التقرير أن هذا الاستطلاع يؤكد أيضًا هذا العام على أهمية سوق اعادة التطوير في دعم الطلب في قطاع العقارات، وإبراز المساهمة الاستراتيجية التي توفرها الإجراءات التحفيزية التي تدعم السوق.



(أنسامد).



