شركة عقارية لبنك إيطاليا تحقق أرباحا العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أنهت شركة Sidief العقارية الايطالية التابعة لبنك إيطاليا عام 2020 بتسجيل قيمة إنتاجية 43.5 مليون يورو ( مقابل46.1 مليون يورو في 2019)، منها 29.2 مليون يورو تتعلق بإيرادات الإيجارات وصافي أرباح 3.4 مليون يورو.



أعلنت الجمعية العمومية للشركة تعيين باتريسيا فيراوتو عضوًا في مجلس الإشراف، لتحل محل ماريا جياكونا. وبالتالي، يتألف المجلس من باولو بيكياللي (رئيس المجلس)، ولويجي دوناتو (نائب الرئيس)، وماريا باتريزيا دي ترويا ، وباتريزيا فيراوتو وفاليريا شينينا (مديرين).



يتألف مجلس الإدارة من ماريو بريجليا (رئيس مجلس الإدارة) وكارولا جوزيبيتي (المدير والمدير العام) وفابريزيو دي لازارو (مدير).



(أنسامد).



