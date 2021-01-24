ايطاليا : نمو قطاع الانشاءات في شهر نوفمبر

(أنسامد) - يناير 24 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن المؤشر المعدل موسميا لإنتاج قطاع الإنشاءات عاد إلى النمو في شهر نوفمبر 2020 ليرتفع بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق، بعد الانخفاضات المسجلة في الشهرين السابقين.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر قطاع البناء تجاوز مستويات شهر فبراير 2020، أي قبل بدء انتشار فيروس كورونا. على الرغم من هذا الانتعاش، لا يزال المؤشر المعدل موسميا على أساس شهري دون المستويات المسجلة خلال فترة الانتعاش في أغسطس وسبتمبر.



على أساس سنوي، سجل المؤشر المعدل موسميا نموا بلغت نسبته 7.2%، بينما في متوسط ;;الأشهر الأحد عشر الأولى من العام ، سجل المؤشر "انخفاضًا ملحوظًا" بنسبة 8.9%. (أنسامد).



