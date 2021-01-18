أمازون تنشئ مركزين جديدين في إيطاليا وتوفير 1100 وظيفة

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أعلنت شركة أمازون افتتاح مركزين تجاريين في إيطاليا خلال العام الجاري 2021، أحدهما للتوزيع في مدينة نوفارا.



أما المركز الثاني، فمخصص للفرز في مدينة سبيلامبرتو، بحسب الشركة، مشيرة إلى أن المركزين سيوفران حوالي 1100 وظيفة دائمة في غضون الثلاث سنوات.



هذه الوظائف ستضاف إلى 8500 وظيفة أخرى وفرتها عملاق التجارة الألكترونية في إيطاليا.



وفي بيان نشرته الشركة، فإن الشركة تستثمر ما يزيد عن 230 مليون يورو في المركزين الجديدين، التي ستضاف إلى 5،8 مليار يورو، تم استثمارها من قبل هذه الشركة في إيطاليا على مدار السنوات العشر الماضية. (أنسامد).



