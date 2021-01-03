ارتفاع أسعار العقارات في ايطاليا رغم كورونا

أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - لأول مرة بعد 7 سنوات من التراجع، ارتفعت أسعار المنازل المعروضة للبيع في إيطاليا بنسبة 2.3% في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لمؤشرات نشرتها شركة Idealista العقارية.



في الربع الأخير من العام، بلغت الزيادة في أسعار العقارات 0.6%، وفقا لتصريحات فينتشينزو دي توماسو، رئيس قسم الأبحاث في البوابة العقارية، الذي أوضج أن آفاق عام 2021 تتسم بتفاؤل حذر، لأنه مع أول مؤشرات التعافي الاقتصادي، فإن سوق العقارات تعافى بشكل سريع.



وتم تسجيل هذا الاتجاه الإيجابي لأسعار العقارات في نصف المناطق الإيطالية، وعلى رأسها لومبارديا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.2% في أسعار العقارات، تليها إميليا رومانيا (3%) ولاتسيو (2.2%) وفريولي فينيتسيا جوليا (1%). تظهر جميع المناطق الأخرى زيادات هامشية، أقل من واحد في المائة.



