تراجع المزادات العقارية في ايطاليا في النصف الأول

أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - سجلت المزادات العقارية في ايطاليا في النصف الأول من عام 2020 انخفاضا بلغت نسبته 40% مقارنة بعام 2019، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد AstaSy لتحليل البيانات العقارية.



وكشفت بيانات AstaSy أن نسبة الانخفاض بلغت 47% في روما، و46,8% في ميلانو، و51% في نابولي و76.6% في بياتشنزا و 60.4% في لودي. ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.



في شهر سبتمبر، بلغ عدد المزادات العقارية 13032 مزادا، مقارنة بـ 25111 مزادا في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 48%. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، سجلت المزادات العقارية 19162 مزادًا، مقارنة ب 54212 مزادًا خلال نفس الفترة من عام 2019.



بلغت القيمة الإجمالية للعقارات المعروضة للبيع بالمزادات العقارية 2.7 مليار يورو بين شهري يوليو وسبتمبر 2020، مقابل 7.2 مليار في نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض 62%.



