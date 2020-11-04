إيطاليا-البورصة العقارية:خطة تواصل جديدة لنشر بيانات القطاع

أنسامد - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني - أطلقت بورصة أومبريا العقارية، خطة تواصل جديدة تهدف إلى نشر البيانات التي يتم جمعها بشكل دوري بشأن قطاع العقارات والنشاط المؤسسي للبورصة.



وتم إنشاء هذه البورصة بواسطة الغرفة التجارية في بيروجيا، إذ تعمل أيضا على نشر قائمة الأسعار الفصلية والتقديرات المعتمدة من الغرفة التجارية.



ويعمل ممثلو البورصة العقارية والهيئات المختلفة على تقديم التقارير الواردة في خطة الاتصال، من أجل ضمان الشفافية المطلقة لسوق العقارات الأقاليمي في إيطاليا.



وأوضحت الغرفة التجارية أن لجنة الرقابة تتكون من مارتشيلو بامباجيوني، كرئيس اللجنة زفابيو دومينيتشي، كنائب رئيس والأعضاء جيوفاني بلاتي وباولا بيرلنجيني وماورو كافادنتي جاسبرتي وماريو جيانجيولي وفيدريكو جياني وربرتو وكيتي وماركو سيبي.



وبالنسبة لجنة القائمة، فتضم جيوفاني بيلاتي في منصب رئيس، وكلوديو سيستيتو ومارتشيلو بامباجيوني وماريو سيموني وميري سارجنتيني وفابيو دومينتشي وفرانشيسكو ماركو مايوتي، كأعضاء للجنة.



ونشرت البورصة تقريرا أمس، الثلاثاء، تحت عنوان "ينبغي إعادة تشغيل القطاع العقاري: التركيز على البناء الجديد والمنزلي"، حيث أشار التقرير إلى أهمية اللجوء للبناء الجديد في القطاع السكني.



وركز التقرير الذي أجرى تحقيق في 10 أحياء بأومبريا، على الإجابة للعديد من الاسئلة منها: ماذا يقترح السوق؟ وما هي أسعار المنازل الجديدة؟ وما هو السيناريو المستقبلي؟ وغيرها من القضايا الهامة لهذا القطاع.



